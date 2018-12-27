В Таразе осудили пастуха, убившего целую семью

На суде он уверял, что не смог выдержать побоев и нанесенной обиды.

В Таразе пастуха, который расправился с работодателем и двумя его детьми, осудили на 21 год. Вначале преступник пытался избежать наказания, ссылаясь на психическое заболевание. Но после заявил: жестокое тройное убийство он совершил, потому что хозяин плохо к нему относился, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На суде 42-летний пастух уверял: он не смог выдержать побоев и нанесенной обиды. В хозяйстве предпринимателя Шуского района он проработал всего месяц. А в одну из ночей вдруг решился на убийство. Жертвами стали все, кто был в доме. С 48-летним главой хозяйства чабан расправился прямо в кровати. 16-летний сын после нескольких ударов ножа даже пытался убежать. Его тело полиция нашла в кустах камыша. Последней жертвой оказалась 17-летняя девушка. Озверевший пастух убил дочь хозяина ударом в сердце. После собрал ценные вещи и деньги и поехал к собутыльнику на соседнюю фазенду.

- По дороге набрал спиртного, целый день распивал спиртное с чабаном другого подсобного хозяйства. На следующий день он поехал в город Шу на поезде, где и был задержан сотрудниками полиции. У него органическое поражение психики, что-то связанное с раздвоением личности. Мы по этому поводу допрашивали психиатров, они сказали, что, да, такое заболевание есть, но оно не влияет на его вменяемость. Он вменяемый и отдавал отчет своим действиям, - говорит судья межрайонного уголовного суда по Жамбылской области Азамат Тлепов.

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