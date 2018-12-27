Лифтера, обвиненного в гибели телеведущей, выпустили на свободу

После апелляции срок осужденному заменили на условный.

В Актобе лифтер, которого осудили после смерти 28-летней телеведущей, вышел на свободу спустя два месяца, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Изначально Жарылкасына Акжанова приговорили к четырем годам тюрьмы. Но после апелляции срок ему заменили на условный.

В тюрьму Акжанова отправили за то, что он запустил неисправный лифт, где в итоге погибла женщина. А вот в суде высшей инстанции учли состояние его здоровья: мужчина попал под арест после операции на сердце. Кроме того, Акжанов полностью погасил перед потерпевшими моральную компенсацию – это 2 миллиона тенге. 28-летняя Айзат Абдисамат стала жертвой неуправляемого механизма. Женщину насмерть зажало дверьми лифта. Она погибла на глазах трехлетней дочери, которая в это время была в кабине подъемника. За услуги, не отвечающие требованиям безопасности, условный срок получил и руководитель КСК Кенен Жанабеков.

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