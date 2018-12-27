Арест счетов должников не коснется алиментов

Новая норма закона предусматривает, чтобы на счету всегда оставалась необходимая сумма для выплаты.

В Казахстане запретят полный арест банковских счетов, с которых выплачивают алименты. Законопроект сегодня одобрил Сенат Парламента. И в ближайшее время документ отправят на подпись президенту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Этот проект коснется тех плательщиков алиментов, у которых есть и другие долги. Например, просроченный кредит в банке. В итоге судебные исполнители полностью ограничивают доступ должника к счетам и автоматически лишают их возможности платить своим детям. Новая норма закона как раз предусматривает, чтобы на счету всегда оставалась необходимая сумма для подобных платежей.

- Новый специальный порядок предполагает, что все другие должники могут арестовать эти счета, но не могут арестовать алименты. То есть вот эта вот часть по алиментам, она всегда должна оставаться свободной и алименты всегда должны платиться, - говорит министр юстиции РК Марат Бекетаев.

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