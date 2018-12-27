Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Арест счетов должников не коснется алиментов

Новая норма закона предусматривает, чтобы на счету всегда оставалась необходимая сумма для выплаты.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 22:33

В Казахстане запретят полный арест банковских счетов, с которых выплачивают алименты. Законопроект сегодня одобрил Сенат Парламента. И в ближайшее время документ отправят на подпись президенту, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Этот проект коснется тех плательщиков алиментов, у которых есть и другие долги. Например, просроченный кредит в банке. В итоге судебные исполнители полностью ограничивают доступ должника к счетам и автоматически лишают их возможности платить своим детям. Новая норма закона как раз предусматривает, чтобы на счету всегда оставалась необходимая сумма для подобных платежей.

- Новый специальный порядок предполагает, что все другие должники могут арестовать эти счета, но не могут арестовать алименты. То есть вот эта вот часть по алиментам, она всегда должна оставаться свободной и алименты всегда должны платиться, - говорит министр юстиции РК Марат Бекетаев.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты