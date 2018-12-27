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К службе в армии ФРГ планируют привлекать иностранцев

Подчеркивается, что в бундесвере на данный момент и так служат люди с двойным гражданством.

Фото : Открытые источники27 декабря 2018, 22:47

Как заявил генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн, в ФРГ рассматривают возможность привлечения в армию страны граждан других стран ЕС, сообщает MK.RU.

Отмечается, что на данное предложение в других странах Евросоюза отреагировали весьма "сдержанно".

При этом подчеркивается, что в ВС ФРГ на данный момент и так служат люди с двойным гражданством.


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