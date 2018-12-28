В результате сильного ДТП в Алматы все его участники госпитализированы

Из-за разлитого на трассе топлива возникла угроза возгорания автомобилей.

Страшное ДТП произошло на развязке проспекта Сейфуллина и улицы Белинского, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам очевидца, он на своем автомобиле двигался по проспекту Рыскулова в западном направлении. Рядом, в левом ряду, двигался Nissan Maxima.

Автомобили заехали на мост, когда перед ними неожиданно вылетел автомобиль Subaru.

Очевидец, двигавшийся по правому ряду, успел затормозить, а водитель Nissan нет. Машина протаранила Subaru.

От сильного удара автомобили разбросало по проезжей части, один из оторванных бамперов врезался в автомобиль очевидца, металлические и стеклянные фрагменты посыпались с моста вниз.

Все участники аварии: водитель Subaru и водитель Nissan с пассажиром, госпитализированы.

Что заставило водителя выехать наперерез движущимся автомобилям, неизвестно. Но по словам еще одного очевидца, водитель Subaru ехал очень агрессивно, и минутой ранее, уже едва избежал одного ДТП.

Из-за разлитого на трассе топлива возникла угроза возгорания автомобилей. На место прибыла противопожарная служба.

В деталях ДТП разбираются сотрудники полиции.

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