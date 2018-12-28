Для малого и среднего бизнеса в Казахстане запущена открытая цифровая платформа

Рассмотрены направления работ по ведению безналичных, моментальных мобильных и других платежей в рамках реализации Дорожной карты по развитию электронной торговли на 2018 – 2020 годы.

27 декабря в Үкімет үйі под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Комиссии по вопросам внедрения цифровизации при Президенте РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В ходе заседания обсуждены вопросы реализации Госпрограммы "Цифровой Казахстан". В частности, рассмотрены направления работ по ведению безналичных, моментальных мобильных и других платежей в рамках реализации Дорожной карты по развитию электронной торговли на 2018 – 2020 годы. Кроме того, внимание уделено развитию почтовой инфраструктуры, цифровизации в области обороны и развитию открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса.

О проводимой работе по данным направлениям доложили министры национальной экономики Т. Сулейменов, обороны Н. Ермекбаев, заместитель председателя Национального банка Ж. Курманов, председатель правления АО "Казпочта" С. Сарсенов, председатель правления АО "Казахтелеком" К. Есекеев.

За 11 месяцев текущего года рынок электронной торговли составил 269 млрд тенге, что на 55% превышает показатели за 2017 год. Число покупателей выросло почти в два раза и составило 2,32 млн человек. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, задействованных в сфере электронной торговли, составляет 1698 субъектов, что превышает показатели прошлого года на 864 единиц.

Для малого и среднего бизнеса запущена система Открытая цифровая платформа (далее – ОЦП), доступ к которой возможен через компьютер или мобильное приложение. ОЦП представляет собой платформу, где бизнесу доступны цифровые сервисы, позволяющие удаленно управлять бизнесом, включая открытие новых рынков сбыта продукции, подбор квалифицированного персонала и получение доступа к господдержке и государственным услугам. Это позволит бизнесу снизить административные и производственные издержки, увеличить оборачиваемость товаров и услуг. Платформа способствует сокращению времени выхода ИT-продуктов на рынок, сокращению себестоимости ИT-сервиса за счет использования готовых компонентов платформы, повышению качества ИT-сервисов за счет открытой конкуренции на платформе, а также росту рентабельности за счет масштабирования бизнеса.

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