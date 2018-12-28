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В правительстве Саудовской Аравии прошли кадровые перестановки

Королевство решилось на изменения в своей Службе общей разведки после получившего мировой резонанс убийства оппозиционного журналиста Джамала Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Фото : Голос Америки28 декабря 2018, 06:40

В правительстве Саудовской Аравии произошли кадровые изменения, в четверг, 27 декабря, сообщает EDaily со ссылкой на государственное Saudi Press Agency.

Указом короля Салмана ибн Абдул-Азиза аль-Сауда своего поста лишился глава МИД Адель аль-Джубейр. На его место назначен Ибрагим аль-Асаф.

Помимо этого, министра информации Королевства Авада ибн Салиха аль-Авада сменил Турки Шаббанех, а Абдулла бин Бандар занял пост министра национальной гвардии вместо Халида бин Абдул-Азиза бин Аяфа.

Министром образования стал Хамад аль-Шейх. Ранее эту должность занимал Ахмед бин Мухаммед аль-Иса.

Саудовская Аравия реструктурирует главную спецслужбу страны. Королевство решилось на изменения в своей Службе общей разведки после получившего мировой резонанс убийства оппозиционного журналиста Джамала Хашогги на территории саудовского консульства в Стамбуле.

Указом короля Салмана ранее сформирована межведомственная комиссия под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана для изучения реорганизации структуры Службы общей разведки. При главе Службы создаются три новых главных управления: общей стратегии и развития (обеспечение соответствия зарубежных операций решениям политического руководства и стратегии национальной безопасности Саудовской Аравии), управление по правовым вопросам (для проверки операций Службы на соответствие международным нормам и правам человека) и управление общественной оценки деятельности и внутреннего аудита.


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