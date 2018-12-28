В трех городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения ожидаются воздуха в Караганде и Темиртау и сохраняются в Усть-Каменогорске.

Благоприятные метеорологические условия в пятницу, 28 декабря, ожидаются в большинстве городов Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 28 декабря неблагоприятные метеорологические условия загрязнения ожидаются воздуха в Караганде и Темиртау и сохраняются в Усть-Каменогорске.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).





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