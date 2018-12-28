Почти полмиллиона человек живут без удостоверяющих документов в Казахстане

Разрешить ситуацию с казахстанцами, живущими без документов, поможет масштабная программа легализации граждан, считают общественники.

Примерно 500 тысяч человек, по подсчетам общественников, живут в стране без документов, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Одна из причин - отсутствие прописки, а порой и крыши над головой.

Астанчанка Елена Ширинкина - мать троих детей. Без документов женщина жила пять лет. Удостоверение личности Елена потеряла, а восстановить не смогла. На работу без документов никто не брал. Прописки не было, да и денег тоже. Руку помощи обездоленной протянули лишь в благотворительном фонде.

"Я пять лет вообще с детьми скиталась по городам. Потом вот уже когда сюда в Астану приехали, везде обращались - нигде не помогли. Вот только в "Шанс" обратились, они нам здесь помогли сделать все документы. Поставили в больницу на учет. Теперь я получаю на детей пособие. Прописаны мы также здесь, в Центре. Живем на даче", - рассказывает Елена Ширинкина.

Общественники так же, как и Елене, помогли нескольким сотням людей в уходящем году. За последние три года - полутора тысячам. Большинство из них - сельчане еще с красными советскими паспортами либо без свидетельства о рождении. Много детей, осужденных, воспитанников детдомов, страдающих алкоголизмом и лиц без определенного места жительства.

"Мы сейчас имеем целые семья, по три поколения, когда у нас не документированные люди. И надо сказать, что очень большое количество людей приходит. Мы ведем аналитику, мы ведем статистику. У нас в этом году 183 взрослых человека и около 200 детей, которых мы продокументировали. И вопрос документирования он очень сложный", - говорит директор частного фонда "Қорғау-Астана" Анна Рыль.

Но сделать это может каждый, уверяют в фонде. Здесь готовы помочь всем. Нужно прийти и написать заявление. По подсчетам общественников, сейчас около полумиллиона казахстанцев живут без удостоверений и паспортов. В результате, люди отрезаны от услуг: медицинской, социальной и правовой помощи.

"Очень много среди вот таких людей лиц осужденных и лиц, которые стали жертвами торговли людьми либо трудовой эксплуатации. Потому что отсутствие документов - это риски. В том плане, что человека всегда будут обманывать, ему никогда не будут платить, он не может обратиться в больницу, дети этого человека не могут пойти в школу. Потому что их невозможно принять без документов. Соответственно, они лишены всех социальных благ", - добавляет Анна Рыль.

То, что среди казахстанцев много местных "нелегалов" подтверждают и в столичной миграционной службе. Там в текущем году оформили около ста человек с советскими паспортами и лиц, которые вовремя не получили удостоверения. Всего же помогли с оформлением 77 тысячам обратившихся, еще 57 тысяч получили загранпаспорта.

"У нас, к сожалению, остаются такие категории лиц, которые своевременно не обменяли свои документы. То есть это паспорта 1974 года образца, красные паспорта говорим, и лица, которые несвоевременно обратились за получением удостоверения личности при достижении 16-летнего возраста. Это, мы говорим, "переростки". То есть, кому исполнилось 18 лет", - объясняет заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции г. Астаны Анар Жомартова.

Полицейские напоминают, что каждый житель Казахстана обязан своевременно получить удостоверение личности. В противном случае - штраф. Разрешить ситуацию с казахстанцами, живущими без документов, поможет масштабная программа легализации граждан, считают общественники. Актуальность этой проблемы растет на фоне переписи населения, которую планируют провести уже в 2019 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!