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Турецкий полицейский спас застрявшего на льдине щенка

Полицейские заботливо завернули его в полотенце и отвезли в ветеринарную клинику.

Фото : TRT28 декабря 2018, 07:43

Турецкому полицейскому Бураку Октену пришлось броситься в ледяные воды озера Ван, передает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Он спешил на помощь маленькому щенку, застрявшему на льдине посреди водоема. На видео, опубликованном муниципальной полицией, Бурак разгребает руками ледяную кашу, пытаясь добраться до собаки.

Операция увенчалась успехом, хотя и была непростой. Щенок получил переохлаждение. Полицейские заботливо завернули его в полотенце и отвезли в ветеринарную клинику. Ее врачи пообещали, что спасенный пес непременно поправится.


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