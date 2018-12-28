На рейсе Актау - Астана при взлете иностранец потерял сознание

Пострадавший пассажир пришел в себя до прилета в столицу.

Один из пассажиров самолета, выполнявшего рейс Актау-Астана-Актау 20 декабря, после взлета внезапно потерял сознание, упал и сильно ударился головой. На помощь пришел врач Руслан Бектубаев, который находился возле пассажира в течение всего полета. Об этом сообщила пассажирка Дина, летевшая в том же самолете, передает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.

По словам очевидцев, как выяснилось позже, иностранный гражданин упал в обморок из-за низкого артериального давления. Помощь врач оказывал вместе с борпроводниками, используя медицинское оборудование, имевшееся на борту.

Пострадавший пассажир пришел в себя до прилета в столицу, после осмотра бригадой скорой помощи Астаны, которая встречала в аэропорту, уехал из аэропорта самостоятельно.

Руслан Бектубаев, оказавший помощь пассажиру, является директором Мангистауского филиала Фонда обязательного медицинского страхования.

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