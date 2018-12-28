Даурен Абаев прокомментировал выступление предпринимателя Сейсембаева на тему идеологии

Сегодня в нашей стране таким понятием как "идеология" часто злоупотребляют различного рода эксперты - Абаев.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал в Facebook видеообращение, в котором прокомментировал выступление известного предпринимателя Маргулана Сейсембаева на Форуме стратегических инициатив, передает Zakon.kz.

Глава МИК, обращаясь к казахстанцам, заявил, что к нему поступило много обращений с просьбой прокомментировать выступление Маргулана Сейсембаева о государственной идеологической политике и ее эффективности.

"В своей речи известный предприниматель рассуждал о государственной идеологической политике и ее эффективности. Что я об этом думаю. Я считаю, что основной посыл - правильный. Действительно, мы не временщики в этой стране, мы должны думать о ее будущем, должны каждодневно пытаться что-то делать для ее развития и процветания. Но в ряде конкретных моментов я не согласен с Маргуланом Калиевичем. Сегодня в нашей стране таким понятием, как "идеология", часто злоупотребляют различного рода эксперты", - отметил Абаев.

По его словам, они считают, что "стоит в головах людей настроить правильные мировоззренческие винтики, как все проблемы экономического и социально-политического плана сойдут на нет".

"Это довольно упрощенное понимание роли идеологии в жизни общества. Нужно принимать, что ни одна идеология не приживется в массах на пустом месте. Для развития идеологии нужны инструменты, институты и социально-экономические условия. Я не утверждаю, что казахстанская идеологическая политика совершенна, но она работает. Разве мир и согласие на нашей земле не результат идеологии? В Казахстане не дискриминируют по цвету кожи и разрезу глаз, а ведь еще 70 лет назад эта дискриминация лежала в основе идеологии некоторых развитых государств", - считает министр.

Министр также подчеркнул многоконфессиональность казахстанцев и патриотичность молодежи, закончив на мысли, что изменения и обновления необходимы всем казахстанцам.

"В новой реальности внутреннее стремление к обновлению — это ключевой принцип нашего развития. Чтобы выжить, надо измениться. Тот кто не сделает это, будет заметен тяжелым песком истории", — резюмировал цитатой из "Рухани жангыру" Даурен Абаев.

В своем выступлении на Форуме стратегических инициатив известный предприниматель Маргулан Сейсембаев подробно рассказал о существующей в Казахстане идеологической политике и тех огрехах, которые он в ней замечает.

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