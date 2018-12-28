Мировые цены на нефть понизились

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,29 доллара.

Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА "Казинформ".

По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,29 доллара, до 53 доллара за баррель.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,61 доллара, до 44,61 доллара за баррель.





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