Мировые цены на нефть понизились
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,29 доллара.
Фото : ТАСС28 декабря 2018, 09:05
Цены на нефть по итогам торгов в четверг на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка понизились, передает МИА "Казинформ".
По результатам торгов стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в феврале на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 2,29 доллара, до 53 доллара за баррель.
Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась на 1,61 доллара, до 44,61 доллара за баррель.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952155-304b280fa27bf76d2eeb834a776d1d0c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...