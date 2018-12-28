Шымкент стал третьим городом Казахстана с самыми дорогими квартирами

По словам экспертов, стоимость жилья стала выше не только из-за присвоения городу республиканского статуса.

Шымкент за 2018 год по стоимости жилья вытеснил из рейтинга Актау. Таким образом город республиканского значения стал третьим в топе, составленным Krisha.kz.

Первое и второе места традиционно занимают Алматы (363 250 тг/кв. м) и Астана (331 825 тг/кв. м). Третью позицию, которую обычно удерживал Актау, теперь занимает Шымкент (212 075 тг/кв. м). Тенденция наметилась ещё летом, затем закрепилась и сохранялась на протяжении всего IV квартала 2018 года. Актау пока держится на четвёртой строчке рейтинга (206 725 тг/кв. м) с небольшим отрывом от Караганды (201 500 тг/кв. м).

Эксперты сайта расположение Шымкента в рейтинге связывают не только с присвоением ему республиканского статуса. Главной причиной стали последствия дедолларизации в Актау. Судя по масштабному снижению, которое наблюдается там второй год, цены на недвижимость прежде были сильно переоценены, а покупательская способность существенно снизилась.

Относительно декабря 2017 года снижение средних цен на рынке жилья Актау составляет 6.4 % (худший показатель месяца) при общей положительной динамике в РК. Относительно декабря 2016 года отрицательный показатель равен 20 %, что тоже рекордно для этого периода.

Тем временем в Шымкенте динамика была положительной. Прирост в 2018 году составил рекордные в РК 9.6 %, в результате чего стоимость единицы практически вернулась на уровень 2016 года.

Наиболее низкий индекс в рейтинге занимают Актобе, Таразе, Семее, Павлодаре и Усть-Каменогорске.

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