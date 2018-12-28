На территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода

Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 декабря, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, лишь в восточной и южной части республики погода без осадков. Местами по республике ожидается гололед, туман, метель, усиление ветра.

"В Акмолинской области местами ожидается метель, ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, местами 25 м/с, местами метель, гололед. В Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами- туман, днем ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области –гололед. В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях ожидается местами- туман, гололед, в Кызылординской области ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Туркестанской областях местами туман, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 20-28 м/с. Ночью в Алматинской области на севере сохраняется сильный мороз", - говорится в сообщении.

В период 26 - 28 декабря на реке Сырдарья в пределах Кызылординской области в связи с неучтойчивыми ледовыми явлениями возможны образования зажоров, что может привести к стеснению русел рек и подьемам уровней воды, выхода на пойменные участки рек.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем -13°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 28 декабря.

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