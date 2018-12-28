Бизнес-школа НУ открыла набор студентов на программы МВА и Магистр наук по финансам

Профессора бизнес-школы НУ также отличаются высокой квалификацией.

Высшая школа бизнеса Назарбаев Университета (НУ) открыла набор студентов на 2019 год по трем направлениям: очная программа MBA, MBA для руководителей и MSc in Finance (магистр наук по финансам). В чем их особенность и прикладная направленность разбирался корреспондент Zakon.kz.

Начнем с того, что бизнес-школа Назарбаев университета единственная в Казахстане, работающая в стратегическом партнерстве с бизнес-школой Фукуа Университета Дьюк, входящий в мировой топ по качеству программ MBA. Так что, все силабусы бизнес-школы НУ составлены в полном соответствии с тем, что проходит в американской школе бизнеса Фукуа. В программу входят международные модули, так что студенты несколько недель живут в США, обучаются непосредственно в Дьюке и сдают экзамены. Помимо этого, профессора Дьюка прилетают в Астану и ведут лекции в бизнес-школе Назарбаев университета.

Профессора самой бизнес-школы НУ также отличаются высокой квалификацией. По сути, это визитная карточка бизнес-школы.

"Мы нанимаем профессоров в бизнес-школу Назарбаев Университета на международном рынке, большинство из них должны доказать свое превосходство на международном уровне, прежде чем они будут приняты к нам", - сказал декан школы Патрик Дюпарк.

Вообще, за последние несколько лет Высшая школа бизнеса НУ стала одной из лучших бизнес-школ в СНГ и Центральной Азии благодаря исследованиям, опубликованным в ведущих журналах. Некоторые из профессоров Школы работают с лауреатами Нобелевской премии.

MBA для руководителей (Executive MBA)

В чем отличие программы MBA для руководителей от очного MBA помимо того, что очники практически живут на кампусе полтора года, а руководители обучаются 20 месяцев по выходным дням и один понедельник в месяц?

Наверное, одно из основных отличий в языке. Конечно все программы НУ преподаются на английском языке, но у руководителей есть синхронный перевод. Так что знать иностранный язык идеально – не обязательно.

Еще одно условия для подачи заявки на программу MBA для руководителей – опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет. Учебный план состоит из 15 курсов (11 основных и 4 на выбор).

Плюс программы – возможность учиться и продолжать работать. Но одно из самых главных преимуществ программы – нетворкинг. Именно на эту программу отбирается вся бизнес-элита страны, тут есть возможность построить деловые отношения с представителями крупного бизнеса, состоявшимися бизнесменами, руководителями национальных корпораций и получить качественное образование. Курсы так подобраны по качеству и контенту, что не уступают американским программам, но позволяют наладить связи внутри страны.

"Эта программа хороша тем, что все процессы выстроены по американским стандартам – модули, обсуждение, обучение, построенное на конкретных кейсах. Мы разбирали конкретные примеры и бизнес вопросы Apple, Google и так далее, которые в результате воспринимаются лучше, чем теория. Так образование получается актуальным", - рассказал выпускник бизнес-школы Назарбаев Университета, директор департамент правового сопровождения и методологии Самрук-Казына Алмат Джамиев.

К слову, Дьюк имеет стратегическое партнерство с редкими университетами. Так что сотрудничество с Назарбаев университетом можно назвать – уникальным. Еще в американском ВУЗе отмечают, что им нравятся студенты из Казахстана.

На вопрос, что вам дала Школа бизнеса Джамиев ответил "нетворк и знания". Он также добавил, что несмотря на большой опыт работы в бизнес-среде, полученная в университете информация имеет прикладную ценность и актуальность.

"Обучившись в этой бизнес школе ты лучше понимаешь процессы внутри своей компании, более глубоко оцениваешь риски, видишь возможные последствия сделок. Школа дала очень много актуальных, свежих знаний, указала на современные тренды", - добавил он.

Согласно исследованиям программы, MBA наиболее полезны для людей от 35 до 45 лет. Ведь именно в этом возрасте ты начинаешь расти, монетизировать ранее приобретенные знания, опыт и так далее. Так что Школу бизнеса НУ можно назвать хорошим толчком в сторону развития и личностного роста. Хотя выходить из зоны комфорта привычной жизни и погружаться в учебу в этом возрасте достаточно сложно.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте.

Очная программа MBA (Full-time MBA)

Эта программа рассчитана на молодых специалистов с опытом работы от 2-х лет. Преподавательский состав учит своих студентов понимать бизнес-риски и возможности социальных, политических, культурных и экологических тенденций. Управлять производственными мощностями в мире, где традиционные ресурсы истощаются. Понимать этическую основу достижения решений в бизнесе.

Очная программа МВА также реализуется с сотрудничестве с Дьюком, студенты едут туда на международный модуль, но, в отличие от студентов программы МВА для руководителей, студенты очной программы МВА учатся 15 месяцев на кампусе и обязательно должны знать английский язык. Требования к постапающим по IELTS – не менее 6,5 баллов.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте.

Магистр наук по финансам финансов (MSc in Finance)

Это тоже очная программа. Ведется в партнерстве с Национальным Банком РК (Нацбанк). В ней заложено 2 выездных модуля: обучение в Нацбанке в Алматы и в Лондоне (обязательный тренинг на лондонской бирже). Это технически насыщенная программа, которая длится 14 месяцев. Опыт работы не обязателен. Зато выпускники как правило, получают работу, в области банковских инвестиций, финансового планирования, корпоративных финансов, финансового анализа и консультирования, а также в области страхования, строительства и недвижимости. По сути программа готовит кадры для всего финансового сектора страны.

Для того, чтобы поступить на программу, нужно знать английский и сдать тест GMAT или GRE.

Подробнее о программе можно прочитать на сайте.

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