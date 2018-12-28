Гостю на свадьбе проломили череп

Суд учел чистосердечное раскаяние, отсутствие приводов, нахождение на иждивении Дулата двоих детей и приговорил его к трем с половиной годам ограничения свободы.

На свадьбе в Усть-Каменогорске одному из гостей проломили череп, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.



Свадебная драка привела к печальным последствиям: один из гостей получил открытую черепно-мозговую травму.

В начале сентября житель Усть-Каменогорска решил узаконить свои отношения с любимой женщиной. Пышные торжества были запланированы в модном городском ресторане. На свадьбу съехалась многочисленная родня жениха и невесты. Многие прибыли из отдаленных районов. Среди почетных гостей на праздничном банкете был Дулат Жаксыбаев (фамилия и имя изменены) — брат жениха.

В разгар тоя он вышел освежиться на улицу, где повздорил со своим знакомым. Слово за слово — и потасовка переросла в нешуточное побоище, в ходе которого Дулат поднял с земли камень и нанес обидчику удар по голове. В итоге — испорченное торжество и открытая черепно-мозговая травма у одного из гостей.

Во время следствия подсудимый Жаксыбаев полностью признал свою вину. Суд учел чистосердечное раскаяние, отсутствие приводов, нахождение на иждивении Дулата двоих детей и приговорил его к трем с половиной годам ограничения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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