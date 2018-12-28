Центробанк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Поводом для отзыва лицензий стали неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства о ценных бумагах.

Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров, таких как "Форекс клуб", "Телетрейд групп", "Альпари форекс", "Фикс трейд" и "Трастфорекс". Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает Zakon.kz.

Поводом для отзыва лицензий стали "неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства" о ценных бумагах. Так, в работе "Форекс клуба" Центробанк выявил нарушения требований ведения внутреннего учета, а также требований к соотношению размера обеспечения, предоставляемого физлицами.

Причиной аннулирования лицензии "Фикс трейда" стало нарушение порядка и срока раскрытия информации на сайте и неисполнение предписаний и требований ЦБ. В "Альпари форексе" зафиксированы нарушения порядка ведения внутреннего учета и требований к соотношению размера обеспечения.

Лицензия "Милком-Инвеста" аннулирована за нарушения требований к обращению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, требований к размеру собственных средств и за неисполнение предписаний и требований регулятора.

В "Телетрейд групп" нашли нарушения порядка расчета размера собственных средств, недостоверную отчетность, ошибки в порядке ее составления и нарушения сроков представления регулятору. Проблемы с отчетностью были и у "Трастфорекса". Центробанк там также обнаружил нарушения в части организации системы внутреннего контроля.

Как указывается, эти форекс-дилеры обязаны прекратить свою деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением операций, связанных с прекращением обязательств перед клиентами. Лицензии форекс-дилеров будут аннулированы с 27 января следующего года.

Компании, работающие форекс-дилерами в России, в обязательном порядке проходят процедуру лицензирования в ЦБ. Они также обязаны вступать в саморегулируемую организацию.

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