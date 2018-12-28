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Обменные пункты Алматы, Шымкента и Астаны лидируют по продаже долларов

Всего за 11 месяцев текущего года объём нетто-продаж долларов США составил почти 1,3 трлн тг.

Фото : из открытых источников28 декабря 2018, 10:42

Почти 70% всего объёма нетто-продаж долларов США пришлось на три ключевых мегаполиса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на RANKING.KZ.

Нетто-продажи обменными пунктами РК долларов США в ноябре 2018 года составили 159,7 млрд тг, что на 32,2% больше, чем в октябре.

Всего за 11 месяцев текущего года объём нетто-продаж долларов США составил почти 1,3 трлн тг.



Среди регионов РК по объёмам "чистых" продаж долларов лидируют обменные пункты трёх мегаполисов РК.
На первом месте, традиционно, финансовый центр — Алматы: 60,2 млрд тг, рост за месяц — на 21,1%. Доля от РК при этом сократилась с 41,2% до 37,7%.
На втором — "новичок" среди городов-миллионников, Шымкент: 26,4 млрд тг, рост за месяц — на 29,3%. Доля от РК сократилась с 16,9% до 16,5%.
Замыкает тройку лидеров Астана: 23,5 млрд тг, что на 64,9% больше, чем в октябре. Доля от РК выросла с 11,8% до 14,7%.



Официальный обменный курс доллара США в среднем за ноябрь составил 370,5 KZT за 1 USD, что на 0,9% выше, чем в октябре.


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