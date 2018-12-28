В Крыму возвели заграждение на границе с Украиной

Планирование и разработка документации начались еще в 2015 году.

На севере Крыма закончены работы по возведению заграждения на российско-украинском участке границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка (граница с Украиной – ред.)", - сказали в ведомстве.

Планирование и разработка документации начались еще в 2015 году. На сегодня строительство и отладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.

"Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 километров и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом, а также оснащенных системами телевизионного видеонаблюдения, включающих тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости", - сказала собеседница агентства.

В частности, на границе установлены два сигнализационных комплекса. Основу первого составляют вибрационные датчики, которые при подходе нарушителя к ограждению передают информацию в виде сигнала тревоги, основу второго – радиолучевые датчики, которые включают видеокамеры с возможностью ночного видения и передачи видеотрансляции.

"Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе", - сказали в погрануправлении.

Как пояснили в ведомстве, строительство заграждения обусловлено рядом угроз, в том числе попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп с украинской стороны.

По словам собеседницы агентства, заграждение позволит пресечь попытки организации каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, а также грузов и товаров, табачной и алкогольной продукции, топлива, контрабанды наркотиков, нарушения украинскими гражданами режима госграницы с хозяйственно-бытовыми целями.

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