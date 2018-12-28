Озвучены жуткие подробности избиения жителя Актобе

Собрались 2 группировки молодых людей: 10 человек из другого города и 40 местных ребят.

По неподтвержденным официальными источниками данным, за супермаркетом "Дина" в 12 микрорайоне Актобе собрались 2 группировки молодых людей: 10 человек из другого города и 40 местных ребят, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

После разборок иногородние ребята стали разбегаться, но одного из них поймали местные и начали зверски избивать.

- Парень поступил к нам около 3 часов ночи с множественными ножевыми ранениями грудной клетки и обеих нижних конечностей, - рассказывает главный врач БСМП Сакен Капанов. - Сразу был взят в операционную, произведена обработка ран. В реанимации находился около 6 часов. Вчера, 25 декабря, подняли его в отделение, состояние стабилизировалось. Пока жизни молодого человека ничего не угрожает.

В полиции сообщили, что все подозреваемые задержаны. Из неофициальных источников стало известно, что как минимум трое из них являются студентами одного из колледжей Актобе. Проводится досудебное производство по статье "Покушение на убийство".

В ночь на 24 декабря этого года группой молодых людей местному жителю были нанесены телесные повреждения. Потерпевший с множественными ранами был госпитализирован в медицинское учреждение. Благодаря профессионализму оперативников данное преступление удалось раскрыть в дежурные сутки.

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