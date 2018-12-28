В Астане полицейские помогают водителям завести замерзшие автомобили
Сотрудники дорожной полиции помогли зарядить аккумулятор автомобиля.
Фото : Служба эвакуации Автодоктор28 декабря 2018, 11:02
В Астане сотрудники полиции помогают водителям завести замерзшие автомобили. Пользователи соцсети решили снять поступок сотрудников полиции на видео, сообщает Zakon.kz.
По словам автора ролика, 26 декабря его машина замерзла и долгое время ему никто не хотел помогать. Однако пришли на помощь полицейские.
"Вы все говорите, что полицейские плохие, но когда нужна помощь - обращаемся к ним. Спасибо парням, пусть ими будет доволен Аллах. Они попросили не снимать их лица, так как при исполнении. Поэтому снимаю их служебный автомобиль", - рассказывает владелец автомобиля.
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