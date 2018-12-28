Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Курс доллара продолжил рост перед Новым годом

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,61 тенге.

Фото : prodengi.kz28 декабря 2018, 11:30

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 379,61 тенге за доллар, объем торгов – 85,75 млн долларов.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,2950 тенге за юань (+1,0236 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (-1 900 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 379-381,5, евро – 432-435 тенге, рос.рубля – 5,47-5,52 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты