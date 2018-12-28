Курс доллара продолжил рост перед Новым годом
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,61 тенге.
Фото : prodengi.kz28 декабря 2018, 11:30
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 379,61 тенге за доллар, объем торгов – 85,75 млн долларов.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,2950 тенге за юань (+1,0236 тенге), объем торгов – 200 тыс. юаней (-1 900 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 379-381,5, евро – 432-435 тенге, рос.рубля – 5,47-5,52 тенге.
В торгах приняли участие 24 банка.
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