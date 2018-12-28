Дмитрий Басин назначен генеральным директором "АЛМА ТВ"

Дмитрий Басин работает в компании "АЛМА ТВ" с 1999 года, начинал свой карьерный путь с техника в составе эксплуатационной бригады.

С 27 декабря 2018 года Советом Директоров АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" принято решение назначить Басина Дмитрия Гарьевича генеральным директором "АЛМА ТВ", сообщает Zakon.kz со ссылкой на PR-служба АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан".

Дмитрий Басин работает в компании "АЛМА ТВ" с 1999 года, начинал свой карьерный путь с техника в составе эксплуатационной бригады. В дальнейшем вырос как профессионал своего дела от начальника поддержки интернет технологий до главного технического директора, отвечая за контроль и реализацию проектов технического развития компании.

Руководство компании уверено, что багаж знаний и богатый опыт Дмитрия Басина способствуют дальнейшему развитию компании на рынке телекоммуникаций страны.

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