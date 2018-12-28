В Шымкенте прокуратура выявила бездействие судебных исполнителей

Установлено 15 фактов непринятия мер принудительного взыскания к злостным должникам, имеющим задолженность перед государством на сумму 8,8 млн тенге.

Прокуратура Шымкента проверила деятельность судебных исполнителей и выявила нарушения закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" при исполнении судебных и других актов о взыскании задолженности в доход государства, сообщает Zakon.kz.

"Установлено 15 фактов непринятия мер принудительного взыскания к злостным должникам, имеющим задолженность перед государством на сумму 8,8 млн тенге, несмотря на наличие в их собственности движимого и недвижимого имущества", - сообщили в прокуратуре.

Также судебными исполнителями не соблюдены требования статьи 33 закона, не выставлены ограничения на выезд за пределы республики в отношении 100 должников, имеющих задолженность в 17,8 млн тенге.

Кроме того, выявлено 8 фактов на сумму 3,9 млн тенге, когда судебные исполнители сами являются должниками по исполнительным производствам.

"Имеют место многочисленные факты не привлечения должников к административной ответственности, не направления исполнительных листов по месту работы и незаконного возвращения исполнительных документов без исполнения", - рассказали в надзорном органе.

В ходе проверки прокуратурой инициирована акция "Борышкер", по итогам которой обеспечено поступление в доход государства свыше 26 млн тенге, 82 автомобиля должников водворены на штрафную стоянку.

По итогам проверки в Департамент юстиции Шымкента внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности 8 государственных судебных исполнителей, в том числе за совершение проступков, дискредитирующих государственную службу и приостановлении лицензии 30 частных судебных исполнителей.

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