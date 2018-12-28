В новогоднюю ночь ожидаются морозы

Осадки, мокрый снег, снег, туман и гололёд ожидаются также в южных и юго-восточных областях.

В РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на Новый год, сообщает Zakon.kz.

В ближайшие двое суток прохождение атмосферных фронтов через Казахстан вызовет в северных, центральных и восточных областях снегопады с метелями и повышение температуры воздуха. Но уже 31 декабря здесь начнётся похолодание, и в новогоднюю ночь мороз усилится до 25-30, местами 33-38°С, на востоке республики ночью 2 января местами до минус 40°С.

Осадки, мокрый снег, снег, туман и гололёд ожидаются также в южных и юго-восточных областях. И здесь похолодает, в новогоднюю ночь температура понизится до 3-8, местами 15-20°С мороза. В западных областях в новогодний дни мокрый снег, туман и гололёд, а температура воздуха с небольшими колебаниями будет близкой к норме.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

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