Каким останется в памяти казахстанцев 2018-й год

Экспресс-путешествие в наше общее прошлое с программой "Аналитика".

До наступления нового 2019-го года остались считанные часы. Каким запомнится казахстанцам год уходящий - в сегодняшнем дайджесте событий из разных сфер одной строкой.

Национальная валюта – тенге отметила 25-летний юбилей, объединились банки второго уровня, зеленый то укреплялся, то нет, остановившись в конце года на отметке в 375 тенге. Год также запомнился и тем, что Государственный герб страны поменял шрифт на латинский.

Большой общественный резонанс вызвали события лета. Особняком стоит трагедия республиканского масштаба – вероломное убийство из-за автомобильных зеркал Чемпиона, любимца миллионов, гордости Казахстана – фигуриста Дениса Тена. И последовавшая за этим реформа полиции. Шокирующий случай изнасилования мальчика в с. Абай, и гибель в ДТП внука Олжаса Сулейменова.

Казахстан впервые стал обладателем медали на Олимпиаде в дисциплине Могул. Ее принесла стране фристайлистка Юлия Галышева. Наша страна председательствовала в Совете Безопасности ООН, молодая столица Астана отметила 20-летие, а гордость страны Димаш Кудайберген дал триумфальный концерт в столице Великобритании. И это далеко не все, чем запомнится 2018-й.

Что еще радовало, удивляло, поражало или огорчало нас в уходящем году? Пересмотреть, переосмыслить, вспомнить. Сделать выводы и шагнуть в год новый. Экспресс-путешествие в наше общее прошлое с программой «Аналитика». Не пропустите Итоги года глазами журналистов Первого канала Евразия, в это воскресенье, 30 декабря, в 20:00!

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