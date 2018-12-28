В Сенате обсудили законопроекты о ратификации ряда казахстанско-таджикских соглашений

За 11 месяцев 2018 года въехало 492287 граждан Таджикистана, или 8,5% от общей доли иностранцев, въехавших в данный период, выехало – 489865.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента на расширенном заседании рассмотрел проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", передает Zakon.kz.

Соглашение, подписанное 14 марта 2018 года в Астане, создает правовую основу для двустороннего сотрудничества двух стран в области миграции. Документ призван регулировать миграционные процессы, порядок предоставления убежища и гражданства, организацию борьбы с незаконной миграцией. Предусматривается взаимный обмен информацией и сведениями о принятии гражданами одной из сторон Соглашения гражданства другой стороны. Участники Соглашения принимают на себя обязательства по сотрудничеству между государственными органами и хозяйственными субъектами в области привлечения трудовых ресурсов.

Депутаты также обсудили законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц".

Соглашение и Исполнительный протокол направлены на создание правовых основ сотрудничества между правительствами двух стран по вопросам передачи и приема компетентными органами государств лиц, въехавших или находящихся на территории государств в нарушение национальных законодательств. Устанавливаются эффективные процедуры для выявления и безопасного, упорядоченного возвращения лиц, которые не выполняют или перестают выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории Казахстана и Таджикистана, а также способствуют транзиту таких лиц.

Кроме того, на заседании рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан".

Документ предусматривает возможность пребывания граждан двух государств на территории другой стороны без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребывание до 90 дней с обязательной регистрацией после пересечения государственной границы.

Сенатор Владимир Волков привел статистические данные о пребывании граждан Таджикистана в Казахстане.

"За 11 месяцев 2018 года въехало 492287 граждан Таджикистана, или 8,5% от общей доли иностранцев, въехавших в данный период, выехало – 489865. Временно зарегистрировано в Казахстане 56396 граждан Таджикистана, из них 33273 человек по частным делам, 10120 – в качестве туристов, 10072 – на работу. Большинство граждан Таджикистана временно зарегистрированы в Алматы, Алматинской области и Астане", - рассказал он.

По официальным данным, которые были приведены в докладе, привлечены к административной ответственности за нарушение Правил пребывания в Республике Казахстан за 11 месяцев 2018 года – 3777 граждан Таджикистана, или 3,6% от общего числа, выдворены - 691 человек.

Однако, как отметил сенатор В. Волков, ссылаясь на оценки разработчиков законопроекта, увеличение потока пребывающих граждан из Таджикистана не ожидается.

Законопроекты переданы на рассмотрение палаты.

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