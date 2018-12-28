Самрук-Казына планирует ускорить процедуру ПКО поставщиков

Предварительный квалификационный отбор необходим для того, чтобы защитить заказчиков от неквалифицированных поставщиков.

Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" в 2019 году планирует ускорить процесс предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков, передает Zakon.kz.

Предварительный квалификационный отбор необходим для того, чтобы защитить заказчиков от неквалифицированных поставщиков, которые могут нанести и создать риски дальнейшей деятельности заказчиков, повысить качество закупаемых товаров, работ и услуг и оптимизировать сроки проведения закупок.

Поставщики, прошедшие процедуру ПКО холдинга "Самрук-Казына", получают возможность по участию в закупаемых холдингом товаров, работ и услуг на срок до 3-х лет. Кроме того, ПКО способствует повышению уровня самого поставщика и его способности конкурировать на рынках товаров, работ и услуг внутри государства и за его пределами, а также демонстрации сильных качеств поставщика и его возможностей.

С 1 января по 24 декабря 2018 года в перечень предварительно квалифицированных потенциальных поставщиков включено 3082 поставщика, за аналогичный период 2017 года – 1276 поставщика (перевыполнение на 242 %).

В 2018 году была внедрена апелляционная комиссия, сократилось количество анкетных вопросов, утвержден стандарт ПКО в новой редакции, установлены сроки на каждом этапе отбора, внедрена обязательная предварительная оценка анкетных данных перед проведением аудита, исключен запрос ценовых предложений из периметра ПКО.

В результате этой работы была достигнута прозрачность присвоения рейтингов – это тот пункт, на который приходилась основная часть жалоб поставщиков. Сроки прохождения отбора сократились на 40%, устранены бюрократические барьеры.

В 2019 году холдинг поставил основную задачу – максимально сократить время и облегчить процесс на предварительный квалификационный отбор поставщиков. Также планируется делегировать выездные аудиты НПП "Атамекен" и разработать проект концепции по улучшению процедуры ПКО.

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