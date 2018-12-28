Дворец школьников в Астане получил подарок от "Астана ЭКСПО-2017"

Пополнивший коллекцию Дворца школьников стенд "Альтернативные технологии" представлен шестью экспонатами.

Национальная Компания "Астана ЭКСПО-2017" подарила выставочную зону "Энергия будущего" Дворцу школьников в Астане, передает Zakon.kz.

Экспозиция насыщена уникальными экспонатами – образцами современных "зеленых" технологий и инновационных разработок в области альтернативных источников энергии.

Директор Дворца школьников Ербол Иргебай поблагодарил НК "Астана ЭКСПО-2017" за подаренную экспозицию и экспонаты.

"Это действительно знаковое событие для нас. Изумительный подарок, который преподнесла нам "Астана ЭКСПО-2017", создает условия для всестороннего развития и расширения кругозора детей, развития научно-технического творчества будущего поколения, приобщения детей и подростков к науке, технике и современным "зеленым" технологиям", - отметил он.

Пополнивший коллекцию Дворца школьников стенд "Альтернативные технологии" представлен шестью экспонатами.

К примеру, изобретение "Миниатюра солнечного генератора" вырабатывает электричество от энергии солнца.

Solar cooker – экономичная печь, работающая на солнечной энергии. Она не загрязняет окружающую среду, полностью экологична и безвредна.

На выставке также представлено устройство "Пико гидрогенератор" (Pico-Hydro). Оно способно обеспечивать выработку энергии, достаточную для освещения помещений или работы радиопередатчика.

"Био-систематизатор" позволяет перерабатывать отходы жизнедеятельности животных в электричество.

Также на выставке представлен кувшин-холодильник. Он способен охлаждать напитки и другие жидкости без электричества.

Изобретение "Литр света" – альтернативная технология за один доллар, которую можно использовать на протяжении пяти лет подряд без подзарядки.

Особый интерес школьников вызовут модели беспилотного и водородного автомобилей.

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