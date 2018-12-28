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Президенты Кыргызстана и Таджикистана позвонили Назарбаеву

Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Фото : BNews.kz28 декабря 2018, 13:24

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел телефонные разговоры с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым и Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Лидеры стран обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

"В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне", - сказано в сообщении Акорды относительно беседы Назарбаева с президентом Кыргызстана.

Разговор состоялся по инициативе кыргызской стороны.

В ходе телефонного разговора Президента РК с Эмомали Рахмоном была обсуждена текущая ситуация и перспективы двустороннего сотрудничества. Главы государств отметили поступательное развитие всестороннего взаимодействия между Астаной и Душанбе. Также они поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Данный разговор также состоялся по инициативе таджикской стороны.

Накануне также состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.


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