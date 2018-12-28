Назначен заместитель акима Жамбылской области

Им стал Момышев Талгат.

Момышев Талгат назначен заместителем акима Жамбылской области, передает пресс-служба акимата области.

"Распоряжением акима Жамбылской области № 233-Ж/Қ от "28" декабря 2018 года заместителем акима Жамбылской области назначен Момышев Талгат Амангельдиевич", - говорится в сообщении.

Момышев Талгат Амангельдиевич родился в 1968 году, образование высшее, в 1990 году окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт по специальности "инженер-строитель", в 2001 году – Алматинский институт экономики и статистики по специальности "бухгалтер-экономист".

Работал на должностях заместителя директора Жамбылского центра стандартизации, метрологии и сертификации, президента ТОО "Интерсистема", старшего референта аппарата акима Жамбылской области, председателя Жамбылского областного комитета по инвестициям и внешнеэкономическим связям, директора Алматинского филиала РГП "Метрология", первого заместителя генерального директора АО "Национальный центр аккредитации", начальника управления АО "Национальный центр экспертизы и сертификации", заместителя председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологии Республики Казахстан, председателя Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа Республики Казахстан, председателя Комитета экологического регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства энергетики Республики Казахстан.

С ноября 2016 года работал на должности Государственного инспектора Администрации Президента Республики Казахстан.

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