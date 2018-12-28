Мухамедиулы призвал астанчан нетривиально встретить Новый год

Пробежим несколько километров по красивейшему Водно-Зеленому бульвару, чтобы буквально вбежать в новый 2019 год - министр.

Министр культуры и спорта РК предложил жителям и гостям столицы пробежаться в новогоднюю ночь, передает Zakon.kz.

"Дорогие друзья! Подходит к концу 2018 - год двадцатилетия нашей прекрасной столицы Астаны. В честь этого планируем 31 декабря в 23:00 устроить забег от монумента "Бәйтерек" до ТРК "Хан Шатыр". Пробежим несколько километров по красивейшему Водно-Зеленому бульвару, чтобы буквально вбежать в новый 2019 год. Приглашаю всех, кому небезразличен спортивный дух, здоровый образ жизни, встретить 2019 вместе! На позитиве, на драйве, на свежем воздухе!" - написал Арыстанбек Мухамедиулы на своей странице в Facebook.

А тех, кто не горит желанием бегать, министр пригласил "встретить Новый год нетривиально".

"Такие встречи Нового года могут стать замечательной традицией. Что сидеть дома, друзья? У ТРК "Хан Шатыр2 столичным акиматом будет установлена концертная площадка, где выступят наши артисты и это будет настоящий праздник! Одевайтесь теплее, берите семьи, приходите сами. Я надеюсь, будет много молодежи, которые встретят свою судьбу, создадут здоровые семьи и будут долго вспоминать тот новогодний забег 2018! Бегом в Новый год! В новый - здоровый и счастливый - год, друзья! Буду рад каждому, забегайте", - заключил Мухамедиулы.

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