Хакеры похитили данные о тысяче перебежчиков из КНДР

Неизвестные получили имена и адреса перебежчиков, уже начавших новую жизнь в Южной Корее.

В южнокорейском центре переселения вирусом оказался заражен один из компьютеров. Министерство объединения страны признало, что в результате этого хакерам оказались доступны данные почти об 1 тысячи перебежчиков из Северной Кореи, сообщает РБК со ссылкой на агентство "Ренхап".

"Предполагая возможность взлома персонального компьютера в центре "Хана" в провинции Северный Кенсан, мы с местными властями и центром 19 декабря провели исследование на месте и подтвердили, что компьютер был заражен вредоносным кодом. На этом компьютере был файл, содержащий личную информацию северокорейских перебежчиков. Было подтверждено, что произошла утечка данных", — цитирует агентство сообщение ведомства.

В файле содержались имена, даты рождения и адреса 997 беженцев из Северной Кореи. В министерстве подчеркнули, что эта утечка стала крупнейшим инцидентом подобного рода. Ведомство совместно с полицией ведет расследование, пытаясь выяснить, кто стоит за кибератакой. Перебежчиков уведомили о произошедшем.

Центры "Хана" предназначены для содействия обустройству перебежчиков из КНДР в Южной Корее. Всего в стране существует 25 таких центров, оказывающих помощь 30 тыс. беженцев.

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