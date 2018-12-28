В канун Нового года очередное село подключено к природному газу в Актюбинской области

В рамках проекта было построено 30 км подводящего, порядка 13 км внтутрипоселкового газопровода.

Сегодня Национальный оператор в сфере газа и газоснабжения "КазТрансГаз" в рекордно короткие сроки подключил голубое топливо к селу Акай Алгинского района Актюбинской области.

Данный проект реализован в рамках меморандума между Акиматом Актюбинской области, АО НК "КазМунайГаз" и АО "КазТрансГаз". В торжественном мероприятии приняли участие заместитель акима области Серик Туленбергенов и первый заместитель директора Актюбинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Ермек Калдыгулов.





По словам Серика Туленбергенова, ежегодно на реализацию социальных проектов в сельской местности выделяются немалые средства.

"Благодаря национальному оператору АО "КазТрансГаз" два года назад подвели газ ко всем районным центрам. Теперь проводятся работы по газификации отдаленных поселков и сел", - отметил заместитель акима.

В рамках проекта было построено 30 км подводящего, порядка 13 км внтутрипоселкового газопровода. Из 181 жилого дома в данный момент к газу подключены 34.

"В данный момент около 90% населенных пунктов области снабжены природным газом. Работа в данном направлении будет проводиться и в дальнейшем. Газ очень удобен в использовании в быту. Но нельзя забывать о безопасности. Необходимо вовремя чистить дымоход, проверять тягу. Нельзя самостоятельно ремонтировать, переносить газовое оборудование. Вот несколько самых важных правил, которые принесут тепло в Ваш дом и сохранит Вам и Вашим близким жизнь", - сказал Ермек Калдыгулов.





В рамках меморандума в Актюбинской области построены 6 подводящих газопроводов, национальным оператором были газифицированы 10 населенных пунктов Таким образом в данный уровень газификации в Актюбинской области составляет 88%.

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