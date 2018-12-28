Полицейские проверяют информацию об изнасиловании трехлетней девочки в Шымкенте

Житель Шымкента заявил, что его трехлетняя дочь подверглась насилию.

Житель Шымкента заявил, что его трехлетнюю дочь изнасиловали в детском саду, но сотрудники детского сада отрицают любую возможность такого преступления, сообщает Sputnik Казахстан.

Родители ребенка утверждают, что шокирующее преступление произошло 25 декабря - в тот день мама девочки заметила следы крови на нижнем белье ребенка.

"Мы расспросили дочку, она нам рассказала. В детском саду говорят, что это невозможно и девочка все придумала. Но как трехлетний ребенок может такое придумать", – недоумевает отец девочки.

Родители утверждают, что в момент, когда все произошло, воспитателя не было на месте. Они сразу обратились с заявлением в полицию.

"Мы вместе с полицейскими просмотрели камеры видеонаблюдения. Но там есть только то, как дочь сидит и плачет. Больше ничего не смогли увидеть", — говорит мужчина.

Девочка воспитывается в полной семье, она средняя из троих детей.

Факт подачи заявления об изнасиловании ребенка корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в департаменте полиции Шымкента.

"Проводится досудебное расследование по статье 124 Уголовного кодекса "Развращение малолетнего". Назначены экспертизы. Остальная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", — сообщила пресс-секретарь департамента полиции Асель Сабденова.

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