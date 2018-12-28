Как улучшат качество судебных услуг в Казахстане

В рамках программы "Образцовый суд" переориентируют работу судов под нужды людей.

Основной целью программы "Үлгілі Сот" ("Образцовый суд") является повышение качества судебных услуг, удовлетворенность от работы судов как населением, так и самими сотрудниками, передает корреспондент Zakon.kz.

В свете модернизации судебной системы в Казахстане, обозначенной в Послании Президента от 5 октября 2018 года, одним из направлений программы Верховного суда "7 камней правосудия" - является программа "Үлгілі Сот" ("Образцовый суд").

"Если говорить более детально - программа направлена на повышение эффективности судебного администрирования, путем улучшения работы сотрудников судебной системы (не судей). Всем, что касается судей, отправления правосудия и судопроизводства обеспечивается программами "Мінсіз судья" и "Әділ процесс" - сказала администратор программы "Образцовый суд" Адия Рамазанова.

Повысить эффективность судебного администрирования, планируется через создание и внедрение системы сбалансированных показателей (ССП), которая позволит эффективно управлять четырьмя основными аспектами/направлениями деятельности. Первое - это люди, их знания, умения и опыт – одним словом потенциал персонала судов. Второе - бизнес-процесс или эффективность организации работы судов. Третье - инфраструктура судов или технические средства, находящиеся на вооружении судов. Четвертое - удовлетворенность граждан.

"Мы стараемся переориентировать работу судов под нужды людей. Люди хотят быть в курсе, что происходит с их документами, как разрешаются их вопросы. Они хотят, чтобы их своевременно уведомляли обо всех изменениях. Поэтому важно, чтобы работа с людьми была понятной, прозрачной и открытой. В связи с этим, запланировано переобучение сотрудников, разрабатываются служебные инструкции, происходит оптимизация процессов." - сказала Рамазанова.

Так, например, мы изучили и провели оптимизацию процесса "регистрация и распределение ходатайств в кассационной инстанции". В начале бизнес-процесс состоял из 58 шагов и занимал от 3 до 5 дней.

"После того, как мы изучили весь процесс, мы поняли где мы повторяемся, где выполняются ненужные действия, где очень долго происходит процесс. В итоге мы сократили процесс до 1,5-2 дней и оставили 36 шагов. Похожие процессы происходят в районных судах по распределению документов и другой работа. Мы стараемся оптимизировать эти процессы", - рассказала она.

В целях обеспечения эффективной деятельности судей, направленной на качественное и оперативное рассмотрение дел, в апреле в Сарыракинского районного суда Астаны запущен пилотный проект "Помощник судьи" путем оптимизации штатной численности сотрудников суда. Отбор помощников судей проходил по формату сдачи эссе. Их отбирала комиссия из 3 судей и заведующего канцелярией суда.

С начала реализации проекта у всех судей, рассматривающие сложные категории дел помимо секретаря судебного заседания имеются помощники.

В ходе работы проект показал свою результативность, что повлияло на повышение эффективности работы судей и персонала суда, освобождению судей от технической и административной работы, и самое главное помощники судей являются потенциальными претендентами на должность судьи.

В судах уже внедряется электронная очередь по аналогии с ЦОНами, а на больших экранах в зале ожидания выводится информация о том, в каком зале идет то или иное заседание.

"В программу "Образцовый суд" входит и внедрение фронт-офисов в каждый суд, где работают медиаторы, адвокаты. Кабинет медиатора продумывался вплоть до того, что там стоит круглый стол, который предполагает примирение между спорящими сторонами. Так же дежурит адвокат и люди могут заходить и консультироваться. Есть комнаты для ознакомления с материалами дела. Указанные нововведения, помимо Сарыракинского районного суда Астаны, постепенно находят свое развитие и в других регионах страны",– заметила Рамазанова

Подводя итоги этого года, можно сказать, что программа дает свои плоды. Условия в судах становятся более комфортными и доступными для граждан во многих судах республики. Помощники судей, помогая судьям получают навыки судей, что несомненно повышает их профессиональную квалификацию. Программой проведён соцопрос работников судов для определения уровня удовлетворённости. Это будет своеобразной точкой отсчёта в последующем, поскольку через некоторое время планируется повторить опрос и сравнить данные, что бы понять насколько улучшились, а может и ухудшились условия труда работников. Сами сотрудники тоже начинают меняться, меняется их образ мышления и отношения к работе. Ведь будучи лицом, предоставляющим услуги в одном месте, мы в другом, становимся лицом, получающим услуги, и конечно мы хотим быть обслуженными в хороших условиях квалифицированными и доброжелательными работниками.

В Верховном суде отмечают, что работа по дальнейшему улучшению организации внутренних процессов продолжается, и будет постоянно совершенствоваться.

Татьяна Ковалева, Астана

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