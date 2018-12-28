Курс доллара на дневных торгах достиг 381,5 тенге

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 380,44 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 381,49 тенге за доллар при объеме торгов 67 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 380,44 тенге за доллар (+5,29 тенге), суммарный объем торгов – 152,750 тыс. долларов (-2 750 тыс. USD.).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5088 тенге за рубль при объеме торгов 25 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5088 тенге за рубль, суммарный объем торгов – 25 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 381-383 тенге, евро - 436-439 тенге, рос.рубля - 5,5-5,55 тенге.

В торгах приняли участие 23 банка.

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