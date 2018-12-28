Аким ВКО рассказал о формуле успеха волейболисток "Алтая"

Волейболистки клуба "Алтай" вошли в топ-5 на клубном чемпионате мира.

Глава региона посмотрел тренировку волейболисток "Алтай-4" в Академии спорта Семея, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день командный состав "Алтай-4" - 30 девушек от 14 до 17 лет, которые с сентября этого года занимаются под руководством японского тренера Саэ Ишиды.

Посмотрев на то, с каким азартом и энергией играют спортсменки, Даниал Ахметов поблагодарил тренера, и обратился с девушкам:

- Со следующего года вы автоматически станете членами профессинального клуба "Алтай-3". Поэтому нужно упорно работать. У вас замечательный тренер. Она многое делает, но вы должны своим трудом завоевывать место в спорте. Уверен, что команда "Алтай" будет основой национальной сборной по волейболу, которая примет участие в Олимпийских играх в Токио.

Он так же поделился формулой успеха, которая состоит из двух факторов - хорошей работы тренера и трудолюбия спортсменок.

- Мы пригласили лучших тренеров из Японии, Сербии. Главной командой занимается Юрий Панченко, работающий до этого в Италии. Сейчас у наших спортсменок две тренировки в день по 3 часа. Этим отличается подход зарубежных тренеров от отечественных. Формула успеха только в трудолюбии. Чтобы побеждать, мы должны поменять отношение к спорту не детей, а тренеров, - сказал Даниал Ахметов.

Волейболистки клуба "Алтай" вошли в топ-5 на клубном чемпионате мира.

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