Мухамедиулы об Еслямовой: Я не поверил, что актриса из Казахстана стала лучшей в Каннах

В течение нескольких дней в казахстанском министерстве выясняли правдоподобность этой новости.

На пресс-конференции в правительстве РК министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы рассказал, почему на родине поздравили Самал Еслямову с призом за лучшую женскую роль в кинокартине "Айка" на Каннском фестивале только спустя несколько дней, передает корреспондент Zakon.kz.

"Конечно, знаковым событием является уникальное событие, когда Самал Еслямова завоевала главный приз на Каннском кинофестивале (за лучшую женскую роль в фильме "Айка"). Для сравнения могу сказать, в советское время сняли фильм "Летят журавли" - главная героиня Татьяна Самойлова, ее просто отметили жюри, как зрительские симпатии. Но весь Советский Союз отмечал, что эта оценка - это колоссальный успех на Каннском фестивале, что советская актриса стала узнаваемой", - сказал Мухамедиулы.

Глава ведомства добавил, что в победу уроженки Казахстана на престижном международном фестивале в министерстве поверили не сразу.

"Самал Еслямова завоевала главный приз за лучшую женскую роль. Даже был такой момент - это была пятница, а мы обязаны такие успехи докладывать главе государства. Конечно, глава государства с удовольствием поздравляет. Но задержали. И буквально во вторник только внесли в Администрацию Президента информацию, что Самал Еслямова получила главный приз Каннского фестиваля. Все были возмущены, почему спустя пять дней вы предоставляете только информацию. Я честно признался, сам не верил. Пятницу, субботу, воскресенье - Евроньюс, все каналы смотрим, говорю, может быть, зрительских симпатий, может быть, приз жюри, но чтобы наша актриса завоевала главный приз - не может быть такого. Уже всем министерством сидели смотрели", - пояснил Мухамедиулы.

На всякий случай чиновники решили перепроверить.

"В пятницу отправили запрос Каннскому фестивалю: подтвердите, пожалуйста, точно ли это главный приз. Они написали ответ, говорят, откройте наш сайт, там вся информация. И, конечно же, тогда были уверены, и только во вторник дали информацию, потому что, действительно, признаться, это колоссальный успех. Никто из постсоветских стран не был еще удостоен столь высокой награды как Каннский фестиваль. Можно смело приравнивать к Нобелевской премии в области искусства", - подчеркнул он.

Министр отметил, что эта награда стала важной для всей культурной сферы Казахстана.

"Вы знаете, что Нобелевскую премию дают за литературу, а вот в области искусства - высокой наградой являются призы за лучшие роли на Каннском фестивале. 3 января Самал Еслямова и режиссер Сергей Дворцевой вылетают в Лос-Анджелес, потому что фильм "Айка" попал в шорт-лист, и наша задача, чтобы этот фильм продвигался. Мы с Дворцевым на ежедневном контакте, координируем все наши совместные действия. Есть уверенность, что фильм "Айка" может стать номинантом престижной премии "Оскар", - заключил глава МКС РК.

Оксана Скибан, Астана

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