Фонд гарантирования жилищного строительства подвел итоги 2018 года

В настоящее время уставной капитал ФГЖС позволяет гарантировать строительство жилых комплексов с общей проектной стоимостью до 200 млрд тенге.

АО "Фонд гарантирования жилищного строительства" (дочерняя организация Холдинга "Байтерек") перевыполнил планы по гарантированию жилищного строительства в рамках программы "Нұрлы жер". Об этом сообщил глава Фонда Данияр Жумашов, отвечая на вопросы журналистов

По итогам текущего года фактическая сумма гарантирования составила 56,4 млрд тенге, что превысило план на 16,3 млрд тенге. В целом на 2018 год запланированный объем составлял 40,1 млрд тенге. Наряду с этим, ФГЖС охватил рынок долевого строительства на 13,9%, напротив запланированного 7%.

"По итогам текущего года Фонд выдал 16 гарантий в городах Астана, Алматы, Шымкент и Уральск на общую сумму 56,4 миллиардов тенге. Нами было прогарантировано строительство квартир для порядка 4 200 казахстанских семей. А это значит, что уже 15 тысяч человек охвачены государственной гарантией и они были уверены, что их дома достроят", - сказал председатель правления ФГЖС Данияр Жумашов.

В настоящее время уставной капитал ФГЖС позволяет гарантировать строительство жилых комплексов с общей проектной стоимостью до 200 млрд тенге.

По словам Данияра Жумашова, дольщикам Фонд гарантирует, что в случае форс-мажора у застройщика достроит жилье за свои средства. Банкам-кредиторам Фонд гарантирует кредиты дольщиков на приобретение строящегося жилья и при дефолте дольщиков возмещает сумму кредита. Застройщикам Фонд открывает доступ к средствам дольщиков в рамках законодательства, позволяет снизить стоимость финансирования строительства и дает возможность реализации жилья с начала застройки.

На текущий момент четыре объекта жилищного строительства, имеющие гарантию ФГЖС уже введены в эксплуатацию в сроки, предусмотренные проектной документацией, два объекта находятся в Алмате и два в Астане. Строительство остальных 14 объектов ведется согласно графику.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!