Глава Минкультуры ответил на вопрос, когда вернется его ответсек к работе

Сейчас Уалиев временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы высказался по поводу обвинений в отношении ответственного секретаря ведомства Куатжана Уалиева на пресс-конференции в правительстве РК, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, все решит суд.

"Прошло два месяца и еще неизвестно и здесь сложно определить, насколько он виновен или нет. Здесь отсутствуют конкретные факты, которые затрудняют дело. Есть определенные задачи следствия, они (следствие) должны выполнять свою работу", - сказал он.

По словам министра, вернется ли ответсек к работе, или нет, решится в ближайшее время.

"Возможно, думаю, в январе будет решено. Возвратиться на свое прежнее место возможно, это зависит от решения суда. Нужно не торопиться, а выяснять конкретно", - считает Мухамедиулы.

Сейчас распоряжением главы государства Уалиев временно отстранен от исполнения должностных полномочий ответственного секретаря министерства культуры и спорта РК. Поначалу речь шла о поимке сразу семи сотрудников этого ведомства. Портал bnews.kz даже успел опубликовать это сообщение на сайте, однако затем оно было удалено.

Оксана Скибан, Астана

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