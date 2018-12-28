Когда построят новое здание для казахского драмтеатра в Астане

По словам министра, вопрос строительства решится в течении 1-1,5 лет.

На пресс-конференции в правительстве РК министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал вопрос по строительству Казахского драматического театра в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

"По казахскому театру - я хотел бы внести ясность. Есть республиканские учреждения культуры, которые являются в республиканском подчинении, в подчинении министерства. В Астане это "Астана опера", "Астана балет", Национальный музей, библиотека и Национальный архив. Казахский театр находится в подчинении городского акимата и мы, министерство, не имеем права вмешиваться в репертуарную часть. Пожалуйста, в художественную, а в ежедневную деятельность мы не имеем права вмешиваться", - сказал он.

При этом министр указал, что вариантов проектов театра было несколько, но пока ни один не выбран.

"Я могу вам честно сказать, в течение трех лет глава государства каждый раз подчеркивает, когда построим казахский драматический театр? Эскизы представляют: одно, второе, третье. Я иногда имею возможность обсуждения во время эскизного проектирования. Конечно, это огромное упущение, что это затягивается. На последних этапах просмотра Астанагенплан настойчиво сказал, когда утвердите эскиз? Там утвердили один очень хороший эскиз, даже источники финансирования нашли", - пояснил Мухамедиулы.

Глава ведомства считает, что вопрос о строительстве решится в течении 1-1,5 лет.

"Я думаю, что в течение года - полутора театр будет построен. Если бы вопрос касался театра им. Ауэзова, Мусрепова, в республиканском подчинении, мы бы с удовольствием приняли бы участие. А так театр им. Куанышбаева и русский драмтеатр им. Горького находятся в подчинении горакимата", - заключил он.

Оксана Скибан, Астана

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