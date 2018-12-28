АКФ Tech Garden формирует сервисный сегмент для индустрии Казахстана

На следующем этапе стоит задача по дальнейшему развитию имеющихся стартапов и проектов до мирового уровня в тесном сотрудничестве с корпорациями.

Tech Garden формирует критическую массу высокотехнологичных сервисных компаний для базовых отраслей экономики РК. Сегодня более 30 компаний кластера работают с отечественными и зарубежными корпорациями.

Первоначальный фокус Tech Garden был направлен на горнодобывающий сектор, где имеется значительный спрос на инновации в части повышения производительности, эффективности, экологичности и т.д. Являсь одним из возможных инструментов по реализации недропользователями обязательств по финансированию НИОКР, кластер планомерно интегрирует технологические компании в цепочку поставщиков недропользователей. С 2015 года участниками кластера реализовано 90 проектов для недропользователей на общую сумму 3,5 млрд тенге.

Вместе с тем, по программе Startup Kazakhstan подготовлено 23 стартапа для промышленного сектора, общая выручка которых за это время составила порядка 500 млн тенге. Это проекты в области индустрии 4.0, новых материалов, аддитивного машиностроения, которые уже сотрудничают с такими гигантами, как ОАО “Камаз”, НК КазМунайГаз, АО “KEGOC”, Тенгизшевроил и др.

Таким образом, сформирован базис отечественных сервисных компаний с необходимыми компетенциями для решения технологических проблем ряда базовых отраслей. Это первооснова, которая планомерно расширяется по другим приоритетным направлениям - нефтегазовый сектор, логистика, энергетика и т.д.

На следующем этапе стоит задача по дальнейшему развитию имеющихся стартапов и проектов до мирового уровня в тесном сотрудничестве с корпорациями. Для этого Tech Garden запускает программу корпоративной акселерации в партнерстве с компанией Rocket Space, которая успешно работает с более чем 100 корпорациями из списка Fortune 1000, в т.ч. Microsoft, Lufthansa, Samsung, AT&T, RBS, LEROY MERLIN и др. Эта программа предоставит отечественным корпорациям возможность более предметно и эффективно сотрудничать со стартапами.

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