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Акимат Алматы: резких скачков цен на продукты перед Новым годом не будет

Городские власти провели разъяснительную работу с продавцами

Фото : из открытых источников28 декабря 2018, 17:22

В преддверии праздников, управление сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы проводит обширную разъяснительную работу с продовольственными магазинами и 17 рынками города по недопущению спекулятивного и необоснованного роста цен на продукты, сообщает Zakon.kz.

В управлении сельского хозяйства и ветеринарии города Алматы заявили, что проводят статистические наблюдения в рамках еженедельного мониторинга.

"В связи с повышением спроса, зафиксированы случаи незначительных колебаний стоимости, однако в целом средние цены на продукты питания на текущий момент стабильны. Резких скачков цен на продовольственные товары в преддверии новогодних праздников в Алматы не отмечается. За указанный период зафиксирован рост цен на товарное яйцо - на 0.6%, сливочное масло - на 0.5%, при этом отмечено и снижение стоимости на другие виды продукции. Например, капуста подешевела на 2.9%, а морковь и сахар - на 1%",- отчитались в управлении.

Благодаря заключенным ранее договоренностям о неповышении порогового уровня цен, отпускная цена на тепличные овощи остается на прежнем уровне. К примеру, томаты от отечественного производителя отпускаются по цене от 500 тг, перец - от 750, а огурцы – от 600 тг за килограмм.

Вместе с тем, на прилавках супермаркетов началась реализация картофеля, моркови, лука и капусты в рамках программы овощной закладки на 750 млн тенге.

"Таким образом, за последнюю неделю индекс цен по социально значимым товарам в Алматы снизился на 0.1% и составляет 103,4%. Дополнительно сообщаем, что ставшие традиционными сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня», продлятся с 29-31 декабря",- добавили в управлении.


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