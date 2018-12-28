Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал приезд Софии Ротару в Казахстан

В Казнете поднялась волна негодования о том, что София Ротару в праздничную ночь споет в Казахстане за колоссальный гонорар.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал приезд певицы Софии Ротару на пресс-конференции в правительстве, сообщает Zakon.kz.

Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что министерство заинтересовано показывать отечественных артистов.

"Приглашение зарубежных артистов - только на взаимовыгодной основе. Недавно даже спрашивали, кто приглашал Софию Ротару. У нас нет такой политики, чтобы приглашать топовых артистов за огромные гонорары в Казахстан. Мы в рамках ЭКСПО-2017 приглашали артистов театра "La Scala", 260 человек, но за счет группы компании Eni. Пласидо Доминго приехал благодаря марке часов Rolex. Мы приглашаем только на спонсорские деньги, - сказал глава ведомства.

Также он ответил на вопрос о больших тратах на праздничные мероприятия.

"Были вопросы, зачем столько денег на мероприятия, которые пройдут с 1 по 6 июля. А на самом деле они были предусмотрены на все мероприятия в течение года. И точка всех мероприятий - это социальное мероприятие в 11 часов 31 декабря", - подытожил он.

Ранее в Казнете поднялась волна негодования о том, что София Ротару в праздничную ночь споет в Казахстане за колоссальный гонорар. Ценник на живое выступление популярной певицы к новогодним праздникам "взлетел" вдвое – со 100 тысяч евро до 200.

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