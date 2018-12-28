В Алматы изъяли более двух тонн пиротехники

Проведен 41 рейд по местам продажи нелегальных пиротехнических изделий.

ДЧС Алматы изъял более двух тонн пиротехники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 20 декабря сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы совместно с сотрудниками Департамента полиции, представителями партии "Нур Отан", прокуратуры, районных акиматов проведен 41 рейд по местам продажи нелегальных пиротехнических изделий с целью выявления некачественной пиротехники и упорядочения оборота пиротехнической продукции на территории города. На сегодняшний день сотрудниками Департамента полиции изъято порядка 2360 кг контрафактной пиротехники.

ДЧС Алматы напоминает, что запрещается:

- устраивать фейерверки или салюты ближе, чем 20 метров от жилых помещений и кронами деревьев;

- применять детям без присмотра взрослых;

- держать фитиль во время поджигания около лица;

- наклоняться над изделием во время его использования;

- направлять ракеты и фейерверки на людей;

- применять пиротехнику при сильном ветре.

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