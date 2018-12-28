Назарбаев о Трампе: Так не делали президенты
Он высказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе.
Фото : из открытых источников28 декабря 2018, 18:03
Пресс-служба Акорды опубликовала отрывок интервью Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.
Он рассказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе.
"Историзм заключается в том, что встреча прошла с новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов. Его отношение к СМИ необычное. Так не делали президенты", - сказал президент Казахстана.
Итоговое интервью главы государства смотрите сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов.
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