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Назарбаев о Трампе: Так не делали президенты

Он высказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе.

Фото : из открытых источников28 декабря 2018, 18:03

Пресс-служба Акорды опубликовала отрывок интервью Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz.

Он рассказал свое мнение о президенте США Дональде Трампе.

"Историзм заключается в том, что встреча прошла с новым, оригинальным президентом США, который вышел из канонов, привычных даже для жителей Штатов. Его отношение к СМИ необычное. Так не делали президенты", - сказал президент Казахстана.

Итоговое интервью главы государства смотрите сегодня в 21:30 в эфире республиканских телеканалов.


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