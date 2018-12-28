Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Незаконно торгующих хвойными деревьями продавцов наказывают в ЗКО

Официально на территорию ЗКО молодняки хвойных пород деревьев завозят из России

Фото : Департамент полиции ЗКО28 декабря 2018, 18:08

За реализацию новогодних елок в неустановленном месте в Западно-Казахстанской области 10 правонарушителей привлечены к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции ЗКО.

За период с 11 по 31 декабря на территории Западно-Казахстанской области сотрудниками природоохранной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции совместно с лесоохранными органами проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

"На территорию области молодняки хвойных пород деревьев завозятся с Росийской Федерации согласно разрешительных документов. И продаются в местах установленных отделом предпринимательства Уральска. На сегодняшний день функционируют 31 торговых точек по продаже хвойных пород деревьев. В то же время, за реализацию новогодних елок в неустановленном месте 10 правонарушителей привлечены к административной ответственности (предупреждены) по статье 204 КоАП за торговлю в неустановленных местах",– сообщили .

За незаконную порубку хвойных пород деревьев предусмотрена ответственность по статье 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), правонарушители будут оштрафованы в размере до 200 МРП, либо привлекаться к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам на срок до 180 часов, либо к аресту на срок до 60 суток.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты