Незаконно торгующих хвойными деревьями продавцов наказывают в ЗКО

Официально на территорию ЗКО молодняки хвойных пород деревьев завозят из России

За реализацию новогодних елок в неустановленном месте в Западно-Казахстанской области 10 правонарушителей привлечены к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции ЗКО.

За период с 11 по 31 декабря на территории Западно-Казахстанской области сотрудниками природоохранной полиции Управления местной полицейской службы Департамента полиции совместно с лесоохранными органами проводятся рейдовые мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконных порубок, заготовок, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

"На территорию области молодняки хвойных пород деревьев завозятся с Росийской Федерации согласно разрешительных документов. И продаются в местах установленных отделом предпринимательства Уральска. На сегодняшний день функционируют 31 торговых точек по продаже хвойных пород деревьев. В то же время, за реализацию новогодних елок в неустановленном месте 10 правонарушителей привлечены к административной ответственности (предупреждены) по статье 204 КоАП за торговлю в неустановленных местах",– сообщили .

За незаконную порубку хвойных пород деревьев предусмотрена ответственность по статье 340 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников), правонарушители будут оштрафованы в размере до 200 МРП, либо привлекаться к исправительным работам в том же размере, либо к общественным работам на срок до 180 часов, либо к аресту на срок до 60 суток.

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