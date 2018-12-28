Байзакова показала сына
Звезда казахстанских соцсетей впервые выложила фото ребенка.
Фото : соцсети28 декабря 2018, 18:20
Казахстанский блогер Айжан Байзакова впервые показала фотографию своего новорожденного сына, передает Zakon.kz.
Актриса оказалась не суеверным человеком и не стала закрывать лицо ребенка смайлами, как это принято в последнее время.
"Это я сразу после родов, как быстро летит время", - написала Байзакова.
Девушка родила 1 декабря, ребенка, по некоторым данным, зовут Нурсултан.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4952284-9935cb6ffe43dff3c701f42393bd9c1c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...