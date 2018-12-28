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Байзакова показала сына

Звезда казахстанских соцсетей впервые выложила фото ребенка.

Фото : соцсети28 декабря 2018, 18:20

Казахстанский блогер Айжан Байзакова впервые показала фотографию своего новорожденного сына, передает Zakon.kz.

Актриса оказалась не суеверным человеком и не стала закрывать лицо ребенка смайлами, как это принято в последнее время.

"Это я сразу после родов, как быстро летит время", - написала Байзакова.

Девушка родила 1 декабря, ребенка, по некоторым данным, зовут Нурсултан.


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