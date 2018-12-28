Байзакова показала сына

Звезда казахстанских соцсетей впервые выложила фото ребенка.

Казахстанский блогер Айжан Байзакова впервые показала фотографию своего новорожденного сына, передает Zakon.kz.

Актриса оказалась не суеверным человеком и не стала закрывать лицо ребенка смайлами, как это принято в последнее время.

"Это я сразу после родов, как быстро летит время", - написала Байзакова.

Девушка родила 1 декабря, ребенка, по некоторым данным, зовут Нурсултан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!